شكرا لقرائتكم خبر عن مسحات جديدة لـ الونش وأوباما وعبد الله جمعة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الثلاثى محمود الونش ويوسف أوباما وعبد الله جمعة، لاعبو الزمالك، لمسحات جديدة من أجل الاطمئنان على مدى إمكانية تعافى أحدهم من فيروس كورونا، وذلك على هامش الاستعدادات المقبلة للفريق لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، التى ستجمع بينهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية، حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.

وخسر الزمالك، لقب دورى أبطال أفريقيا بالأمس بعد الهزيمة أمام الأهلى، بهدفين مقابل هدف، فى نهائى البطولة الأفريقية الذى جمع الفريقين فى استاد القاهرة الدولى وقدم الأبيض مباراة كبيرة رغم الخسارة.