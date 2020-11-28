شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج بعد التتويج الأفريقى: نحن الأبطال وأفريقيا حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المالى أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى، عن سعادته الغامرة بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء، وذلك عقب فوز الأهلى على الزمالك فى نهائى البطولة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، وكتب ديانج عبر حسابه الشخصى على تويتر: بعد رحلة طويلة الحمد لله نحن الأبطال... شكرا لكم لجماهير الأهلى، فعلنا ذلك، مبروك أفريقيا حمراء".

وكان أليو ديانج قد غاب عن المباراة النهائية بسبب إيجابية المسحة التى خضع لها قبل المباراة للكشف عن فيروس كورونا.



اليو ديانج

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي

ضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.