ميدو وزكي لجماهير الزمالك: الظروف وقفت ضدنا.. ولنتعلم من ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص أحمد حسام "ميدو" وعمرو زكي لاعبا الزمالك في وقت سابق على تقديم رسائل لجماهير القلعة البيضاء، بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا 2-1 أمام الأهلي بملعب استاد القاهرة الدولي.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر" "مبروك للاهلي، وبقول لجمهور الزمالك إن الزعل طبيعي لأن الماتش كبير وتوقيت الخسارة صعب والظروف كلها وقفت ضدنا لكن الحمد لله ولازم نفخر بفريقنا".

وتابع "لازم نادي الزمالك يحافظ على الفرقه دي مع دخول حمزه المثلوثي واتنين لاعيبه كمان هنكسب افريقيا ان شاء الله الموسم اللي جاي".

ومن جانبه كتب عمرو زكي قائلاً "هام لإدارة ولاعبي الزمالك، نتعلم من ليفربول، خسر نهائي الشامبيونز من ريال مدريد بعد موسم اسطوري وكان الافضل ولكن لم ينصفه الحظ".

وأضاف "لكنه عاد في الموسم اللي بعده بعد الحفاظ على قوام الفريق وحقق البطولة".

واختتم مهاجم الزمالك السابق تصريحاته قائلاً "طول ما وراكم جمهور عظيم زي جمهور الزمالك، لا تفقدوا الأمل ابدا".