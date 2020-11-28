"الأفضل في نهائي القرن".. شاهد لقطات وهدف أفشة القاتل أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بنشر لمسات ولقطات محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط النادي الأهلي أمام نادي الزمالك. وسجل أفشة هدفاً قاتلاً للأهلي قاد به المارد الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، بالفوز 2-1 أمام نادي الزمالك بملعب استاد القاهرة الدولي. وأعلن "كاف" فوز أفشة بجائزة رجل المباراة. وكتب "كاف" من خلال الحساب الرسمي على موقع "تويتر" "السيداتُ والسادة جائزة أفضل لاعبٍ في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هو بطلُ إفريقيا وصاحب هدف التتويج محمد مجدي أفشة". ونشر "كاف" ملخص لمسات أفشة في المباراة والهدف القاتل والاحتفال الجنوني بعد التسديدة الصاروخية.

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