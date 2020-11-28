بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مهمة إفريقية للمقاولون.. وليفربول أمام برايتون ضمن أبرز مباريات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم السبت، العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وتقام مباراة هامة لفريق ليفربول في الساعة الثانية والنصف مساءً، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ نادي المقاولون العرب مهمته الإفريقية بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية في الساعة الرابعة مساءً.

ونستعرض لكم أبرز مباريات السبت الكروي:

الدوري الإنجليزي

برايتون وليفربول - الساعة الثانية والنصف مساءً - beIN Sports 1

مانشستر سيتي وبيرنلي - الساعة الخامسة مساءً - beIN Sports 1

إيفرتون وليدز يونايتد - الساعة السابعة والنصف مساءً - beIN Sports 1

وست بروميتش وشيفيلد يونايتد - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 2

فالنسيا وأتلتيكو مدريد - الساعة الخامسة والربع مساءً - beIN Sports 3

هويسكا وإشبيلية - الساعة السابعة والنصف مساءً - beIN Sports 3

ريال مدريد وألافيس - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 1

الكونفدرالية الإفريقية

أرتا سولار والمقاولون العرب - الساعة الرابعة مساءً.

ساسولو وإنتر ميلان - الساعة الرابعة مساءً - beIN Sports 4

بينفينتو ويوفنتوس - الساعة السابعة مساءً - beIN Sports 4

أتالانتا وهيلاس فيرونا - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً - beIN Sports 4

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند وكولن - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

لايبزيج وأرمينيا بيليفيلت - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

شتوتجارت وبايرن ميونخ - الساعة الرابعة والنصف مساءً.

بوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه - الساعة السابعة والنصف مساءً.

الدوري الفرنسي

مارسيليا ونانت - الساعة السادسة مساءً - beIN Sports 6

باريس سان جيرمان وبوردو - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 6

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال السعودي والنصر السعودي - الساعة السابعة إلا ربع مساءً.