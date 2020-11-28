تعرف على برنامج المقاولون قبل مواجهة ارتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس برنامج الفريق اليوم قبل التوجه لخوض مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية . في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية . حيث تناول الفريق وجبة الافطار مبكرا على ان يتناول الغداء الثانية عشر والنصف بتوقيت جيبوتي الحادية عشر ونصف بتوقيت القاهرة . الغداء الثانية عشر والنصف بتوقيت جيبوتي الحادية عشر ونصف بتوقيت القاهرة . على ان يعقد المدير الفني محاضرة بمقر الاقامة في الثانية والنصف بتوقيت جيبوتي الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة قبل التوجه لملعب المباراة.

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