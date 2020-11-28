المقاولون العرب بزيه أمام بطل جيبوتيري

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المقاولون العرب وارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستقام في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيبوتي. الخامسة بتوقيت جيبوتي. وتواجد في الاجتماع من جانب المقاولون رامي ربيع مجرب الفريق ومجدي محمد علي المدير الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق حسب لوائح الكاف للاتفاق على تفاصيل اللقاء والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس نبيل طبيب الفريق حسب لوائح الكاف للاتفاق على تفاصيل اللقاء والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا . وتم الاتفاق على أن يرتدي المقاولون زيه التقليدي الاصفر والأسود بينما يرتدي ارتا سولار التيشيرت الأبيض في سماوي.

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