الزمالك الأفضل أداء.. والأهلي يخطف البطولة

في ليلة حزينة على جماهير نادي الزمالك، نجح المارد الاحمر النادي الأهلي، في اختطاف بطولة دوري أبطال أفريقيا من نادي الزمالك في المباراة التى جمعتهم، أمس الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، وانتهت لصالح الأهلى بهدفين مقابل هدف، على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمة نادي الزمالك خلال أحداث المباراة.

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واقيمت أمس مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الاهلي والزمالك على معلب استاد القاهرة الدولي، وتوج الأهلى بطلًا لدوري

الأبطال، وتعد هذة المباراة النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

بداية المباراة حملت منافسة قوية بين الفريق، لكن خلال الربع ساعة الأولي استطاع الأهلي الاستحواذ على المباراة وتسجيل الهدف الأول بقدم اللاعب عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وسرعان ما استعاد نادي الزمالك قوتة بعد الهدف، وقدم اداء متميز

حتى تمكن من قلب موازين والاستحواذ على الكرة وتسجيل هدف التعادل بقدم اللاعب المخضرم شيكابالا.

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واستمرت أحداث المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي، حتى نجحت خطة الأهلي بتسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويعد تأهل نادي الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا المرة الثامنة في تاريخه ليخوض هذه المباراة النهائية، وسبق وأن حصل على اللقب 5 مرات، لكنه أخفق مرتين ليحل في المركز الثاني عامي 1994، و2016.

وهذا هو اللقب التاسع للأهلي، إذ اقتنص النادي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.