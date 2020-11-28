محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمحترف لدى صفوف المصري محمد صلاح ضيفًا على حساب نظيره برايتون عصر اليوم السبت على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة الثانية والنصف عصرً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا

بتوقيت المملكة العربية السعودية

تذاع مباراة ليفربول وبرايتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 2 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامس - جويل ماتيب - فابينيو - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو

فينالدوم - ديوجو جوتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ويدخل ليفربول المبارة وهو محتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في 2 وتلقي هزيمة وحيدة.

بينما يحتل فريق الكرة بنادي برايتون المركز السادس عشر بالدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة جمعهما من 9 مباريات حقق الفوز في اثنين وتعادل في 3 وتلقى الهزيمة في أربعة.

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