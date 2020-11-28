موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمحترف لدى صفوفه المصري محمد صلاح ضيفًا على حساب نظيره برايتون عصر اليوم السبت على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

تنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة الثانية والنصف عصرً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما تكون مبراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة الارابعة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

تذاع مباراة ليفربول وبرايتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 2 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي

ويدخل ليفربول المبارة وهو محتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في 2 وتلقي هزيمة وحيدة.

بينما يحتل فريق الكرة بنادي برايتون المركز السادس عشر بالدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة جمعهما من 9 مباريات حقق الفوز في إثنين وتعادل في 3 وتلقي الهزيمة في أربعة .

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