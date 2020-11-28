شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك: الأهلي كان أقصى طموحاته الوصول لركلات الترجيح ‏في نهائي القرن‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيي نجم الزمالك السابق والاعلامي الحالي بقناة النادي الرسمية إن الأهلي لم يكن يحلم بالفوز على الزمالك خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا وفقاً لسير المباراة.

وأضاف يحيي عبر قناة الزمالك: «الأهلي مكنش يحلم أصلاً يوصل لركلات الترجيح مع الزمالك».

وشدد يحيي على أن الزمالك كان الأفضل والأخطر على مدار شوطي المباراة، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض كان الأحق بالتتويج.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة.