داعبت الفنانة صابرين، الإعلامي عمرو أديب بسبب فوز النادي الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا، متحدثة بصوت منخفض: "أيوة يا عمرو أنا بكلمك من تحت السرير عشان جوزي زملكاوي"، ليرد "أديب": "والنبي لأقوله". وأضافت "صابرين"، خلال اتصال هاتفي يبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ضاحكة: "أنا عارفة إني هطلق بعد المكالمة دي إنت وجوزي بتقولوا نفس الكلام". ومن ناحيته، قال "أديب"، مخاطبا الفنانة صابرين: "الأهلي ولا جوزك"، لترد "صابرين" ضاحكة: "الأهلي طبعا". وحصد فريق الأهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن. وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن.

كانت هذه تفاصيل خبر صابرين تتحدث بصوت هامس بسبب زوجها الزملكاوي: "أنا هطلق بعد المكالمة دي.. وعمرو أديب يرد: أنا هقوله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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