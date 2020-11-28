شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد التتويج الأفريقى: الحمد لله حلمى اتحقق وحصدنا أغلى بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى احتفالاته بعد التتويج باللقب الأول فى تاريخه والتاسع للقلعة الحمراء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ونشر كهربا صورته مع كأس دورى أبطال أفريقيا وصورة من خلال تواجده بقطاع الناشئين فى الأهلى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك وعلق قائلاً "أنا الأهلى اللى كان والحاضر.. الحمد لله حلمى اتحقق وأخذنا أغلى بطولة فى حياتى.. ده اليوم اللى سعيت له وبذلت كل ما بوسعى حتى أعود إلى بيتى.. هنا طفولتى هنا كبرت ومن أجله حاربت.. مبروك لأعظم جمهور فى الكون الثالثة شمال حياتى كلها".



كهربا

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة.

تشكيل الأهلي

وضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.