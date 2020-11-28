محمد الشناوي يكشف كواليس ربع ساعة دفعت الأهلي للتتويج باللقب الإفريقي

كتب: ضياء السقا

روى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلى، كواليس حديثه لزملائه، بين شوطي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوى، إنه تحدث مع اللاعبين ببين الشوطين بشكل قوى، في المباراة التي فاز فيها الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وقال الشناوى خلال حواره مع هانى رمزى في قناة الأهلى: "مستر موسيمانى تركنى مع اللاعبين بين الشوطين بعدما شعر بالقلق من اللاعبين، فقلت لهم تذكروا آخر مباراتين نهائيتين لما اتهزمنا والإحساس بعد المباراتين وكنا نريد تصحيح الأمور والتتويج باللقب".

وأضاف الشناوى: "قلت للاعبين انتهت أول 45 دقيقة ولازم ننساها وأمامنا 45 دقيقة أخرى لازم نقاتل للفوز بالبطولة ولن نخرج من المباراة دون انتصار ولازم نعوض جماهيرنا عن الإخفاقات السابقة، ويساعدنى دائما أيمن أشرف وسعد سمير وكمان رسائل وليد سليمان لينا كانت تحفيزية".

وتابع الشناوى: "موسيمانى ساعدنى كثيرا في تحفيز اللاعبين منذ أول يوم لأنه تحدث عن الأهلى ومكانة الأهلى والبطولات التي لازم يتوج بها، وهو الأمر الذى سهل عليه الأمور، وأنا أخوهم الكبير مش الكابتن فقط، وكلهم منضبطون ونوصل مع بعض لكل الحلول في أي مشكلة".

وتُوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.