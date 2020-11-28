اتحاد الكرة يعيد لائحة عقوبات المسابقات في الموسم الجديد

كشف مصدر باتحاد الكرة لـ "الوفد"، أن لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق تجهز لائحة عقوبات جديدة للموسم المقبل.

وقال المصدر، إن لائحة العقوبات ستكون إلى جانب لائحة لجنة الانضباط، لكن سيتم تحديد عقوبات معينة في لائحة المسابقات غير محددة في الانضباط.

وكانت لجنة المسابقات هي التي تختص بعقوبات اللاعبين والمدربين على أي تجاوز يحدث في مباريات الدوري، قبل أن تقرر اللجنة الخماسية مع بداية الموسم الماضي تشكيل لجنة الانضباط وتفعيل دورها في معاقبة أي عنصر من عناصر اللعبة يخرج عن النص بما في ذلك مسئولي الأندية أو رؤسائها.

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم في الواحدة ظهر اليوم السبت مؤتمرا صحفيا بحضور أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد يشرح خلاله مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات آلية عمل اللجنة خلال الموسم الجديد، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد.

ويسبق المؤتمر اجتماع رئيس لجنة المسابقات مع مديري وإداريي الفرق ال18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز

هذا الموسم.

من جانب آخر، أصدر اتحاد الكرة بيانًا يهنئ فيه الأهلي بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه قائلًا:

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره العريضة على الفوز الكبير الذي حققه لاعبو الفريق الأول وجهازهم الفني بعد عرض رائع في المباراة النهائية لبطولة الأبطال الأفريقية حتى استحقوا إحراز كأس البطولة عن جدارة واستحقاق.

كما يتقدم الاتحاد المصري بخالص التقدير لنادي الزمالك على الآداء البطولي الذي قدمه لاعبو الفريق الأول وجهازهم الفني في المباراة ليساهموا بذلك في اظهار الوجه الحقيقي للكرة المصرية التي استحوزت عن جدارة واستحقاق على المباراة النهائية وجعلها مباراة مصرية خالصة تعكس مدى التطور الكبير الذي تعيشه الكرة المصرية رغم الظروف غير الطبيعية التي صادفت اللعبة

في العالم أجمع.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ما كان للكرة المصرية أن تحتل هذه المكانة المستحقة على مستوى القارة الإفريقية التي بدأها المنتخب الأوليمبي بتسيّد عرش القارة وتأهله بجدارة لنهائيات الألعاب الأولمبية ، ما كان لذلك أن يتحقق لولا تسخير كافة الإمكانات لجميع الهيئات المعنية في جمهورية مصر العربية تنفيذا لاستراتيجية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الهادفة إلى عودة الرياضة المصرية وكرة القدم في القلب منها إلى مكانها ووضعها الطبيعي.

إن ما حققته الكرة المصرية حتى الآن على مستوى الريادة الأفريقية ليفتح باب الأمل لدى ملايين الشعب المصري لأن تنتقل هذه النهضة بإذن الله إلى المحافل العالمية عندما يشارك النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية ومن بعده أمل الكرة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية. إن الاتحاد المصري لكرة القدم في هذه المناسبة التاريخية ليؤكد من جديد على تمسكه بالمبادئ التي أعلنها منذ اليوم الأول لتسلمه المهمة الوطنية والتي تعتمد على حاكمية اللوائح والترفع عن أي أهواء شخصية، وهي المبادئ التي أكد تطبيقها عمليا أنها الطريق الأوحد نحو تحقيق نهضة كروية حقيقية ، وهو ما تستحقه الكرة المصرية من جميع مَن ينتسبون إليها".