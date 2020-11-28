جماهير الشرقية تحتفل بفوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا

سادت الفرحة شوارع مدن وقرى محافظة الشرقية ،وخاصة مركز الحسينية الذى يجمع عدد كبير من جمهور الأهلى ،وذلك عقب تحقيق الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وفاز الأهلي علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وعاد الأهلي للتربع على عرش إفريقيا وتوجبلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي منذ عام 2013.
وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن
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