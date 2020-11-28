شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: عدالة الكرة منحتنا الانتقام من الزمالك والوداد وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عدالة كرة القدم منحت الفريق الاحمر فرصة للانتقام من منافسيه والثأر منهم.

وأوضح خلال تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:«فزنا على الوداد المغربي الذي توج على حسابنا بالقب الأفريقي قبل ٣ أعوام، كذلك صن داونز الذي أطاح بنا في النسخة الماضية، وأخيرا عانقنا الكاس على حساب الزمالك».

وانهى تصريحاته مؤكدا ان الاهلي كان حاضرا في النهائي الأفريقي ٣ مرات في خر ٤ سنوات وعلى الرغم من ذلك انتقده الكثيرون.