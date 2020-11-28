شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يغيب عن الأهلي في السوبر الأفريقي بسبب الطرد بعد مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب حسين الشحات، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي المقرر لها العاشر من ديسمبر المقبل بملعب القاهرة بيبب عقوبة الايقاف.

وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإشهار البطاقة الحمراء في وجه كل من الشحات ومصطفى محمد مهاجم الزمالك عقب اشتباكهنا بعد اطلاق صافرة نهاية نهائي دوري الأبطال.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف.