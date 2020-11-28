شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يغيب عن الأهلي في السوبر الأفريقي بسبب الطرد بعد مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب حسين الشحات، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي المقرر لها العاشر من ديسمبر المقبل بملعب القاهرة بيبب عقوبة الايقاف.
وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإشهار البطاقة الحمراء في وجه كل من الشحات ومصطفى محمد مهاجم الزمالك عقب اشتباكهنا بعد اطلاق صافرة نهاية نهائي دوري الأبطال.
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر الشحات يغيب عن الأهلي في السوبر الأفريقي بسبب الطرد بعد مباراة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.