شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي و نهضة بركان في السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف بملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة، في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعت القطبين.
ويلعب الأهلي أمام نهة بركان المغربي المتوج بالكونفجرالية في نسختها الماضذية على حساب بيراميدز، وذلك على لقب السوبر الأفريقي بملعب القاهرة.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد ابلغ نظيره المصري بإقامة اللقاء بالقاهرة في العاشر من ديسمبر المقبل
ويعتلي الأهلي قائمة الأندية المتوجة بالسوبر الأفريفي برصيد ٦ ألقاب.
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