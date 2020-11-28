شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: موسيماني شخص رائع وتأقلم مع الأهلي سريعاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا. وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:«موسيماني شخص سلس وذكي، وطريقته مميزة مع اللاعبين على المستوى النفسي» وواصل:«موسيماني لم بستغرق وقتاً طويلاً للتأقلم على الأجواء في الأهلي». وأنهى حديثه مؤكدا أن الجميع بذل مجهودا وفيرا من أجل تتويج اللقب الأفريقي. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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