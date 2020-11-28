تركي آل الشيخ يهنئ الأهلي ببطولة أفريقيا.. ويهدي جماهيره أغنية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهدى تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جماهير النادي الأهلي أغنية بمناسبة تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا. وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك. ونشر آل الشيخ اغنية من كلماته مهدها إياه لجماهير الأهلي بعنوان «وسع للبطل». الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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