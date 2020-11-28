شكرا لقرائتكم بيومى فؤاد: وليد سليمان عندى بالدنيا ومبروك علينا أول بطولة حلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بارك الفنان بيومى فؤاد، للنادى الاهلى وجماهيره على التتويج بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال بيومى فؤاد في مداخلة مع هانى رمزى في قناة الأهلى: مبروك علينا أول بطولة حلال، لأن بطولاتنا كلها حرام وهم بطولاتهم حلال، مش عارف ليه بيحاولوا ينكدوا علينا يمكن علشان مش عارفين يفوزوا بالبطولات زينا مش عارف".

وأضاف بيومى فؤاد: أتقدم بالشكر للكابتن الخطيب ومستر موسيمانى وسيد عبد الحفيظ اللى اتحمل كثير من البذاءات وأقول لمحمد الشناوى ربنا يخليك لينا يا سد يا منيع، وربنا يسعدكم زى ما بتسعدوا كل الجماهير".

وتابع بيومى فؤاد: "مع احترامى لكل الناس اللى كانت بتقول غياب ديانج مؤثر، أنا عندى وليد سليمان وجوده في الملعب بالدنيا كلها فربنا يشفيه ويرجعه بالسلامة".

وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.



الشوط الأول

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً قبل أن ينشط الزمالك هو الأخر ولجأ كل فريق للأطراف بأعتبارها القوة الضاربة له وشهدت الدقيقة السادسة هدف أهلاوي عن طريق عمرو السولية بعدما أحسن التعامل مع ضربة ركنية سددها على معلول أرتقى لها السولية وسددها برأسه داخل شباك الزمالك.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك تدريجياً عن طريق تحركات بن شرقي وزيزو وشيكا لاكن دفاع الأهلي تماسك ودخل ياسر أبراهيم في كرة مشتركة مع شيكا قبل أن يتكرر الصدام بين قفشة وشيكا.

في الدقيقة 31 راوغ شيكابالا دفاع الأهلي بشكل تام وسط "توهان" من دفاع الأهلي وسدد الكرة في شباك الشناوي،واصل الأهلي تراجعه الغريب الأمر الذي منح الفرصة للزمالك لتشكيل خطورة مُتتالية من الأبيض الذي صال لاعبيه وجال في الملعب .

حاول الاهلي إمتلاك الكرة لكن دون جدوى بعدما غاب التركيز والجماعية على أداء الفريق وهو ما منح أفضيلة للأبيض الذي هدد مرمى الشناوي أكثر من مرة قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك الذي تسيّد الشوط الأول من الدقيقة 15 نقريباً ، وضغط الأبيض بكل خطوطه على مرمى الشناوي ، وشهدت الدقيقة 50 فرصة خطرة للأهلي حيث سدد مصطفى محمد كرة قوية تصدى لها الشناوي. وشارك كاسونجو بدلاً من شيكا لإصابة الأخير.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 55 بعدما تلقى كرة من معلول وسددها الشحات لكن القائم تعاطف مع الزمالك وأنقذها.

مرة أخرى يتدل القائم لأنقاذ هدف لكن هذه المرة من الزمالك بعدما سدد زيزو كرة قوية صاروخية بعدها خرج أجاي للإصابة وشارك بدلاً من جيرالدو في الدقيقة67.

ونال عمرو السولية بطاقة صفراء في الدقيقة 73 للخشونة مع أحمد سيد زيزو ، وسحدد قفشة هدف الأهلي في الدقيقة 86 بعدها حاول الزمالك العودة للمباراة وشارك رامي ربيعة بدلاً من قفشة.

وشارك كهربا بدلاً من مروان محسن ،وشهدت أخر الدقائق هجوم متواصل من الزمالك لكن اللقاء ينتهي بفوز الاهلي والفوز بالبطولة.