خناقة شوارع بين بادجي وكاسونجو عقب نهائي القرن.. ومهاجم الزمالك يعتدي على لاعب الأهلي (صو)

كتب: ضياء السقا

نشبت مشاجرة عنيفة بين أليو بادجي مهاجم الأهلي، وكاسونجو مهاجم الزمالك، تطورت إلى قيام لاعب القلعة البيضاء بالاعتداء ضرباً على نجم المارد الأحمر، ليدخل بعدها أكثر من طرف فى الاشتباك، عقب نهاية مباراة القرن.

كما نشبت مشاجرة قوية وتطورت للتلامس بالأيدي بين محمد صبحي حارس مرمى الزمالك وأحمد سليمان محلل أداء الأهلي، عقب المباراة أيضا.

وتُوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.