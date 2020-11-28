’’انضباط فني وسلوكي‘‘.. أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي باللقب الإفريقي

كتب: ضياء السقا

قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأحمر وجهازهم الفني والإداري والطبي، وكل عناصر منظومة كرة القدم، بمناسبة التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة.

وأشاد رئيس الأهلي، في بيان، بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح القتالية، على مدار المباراة، وأكد أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.‏

وأكد الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كل عناصر منظومة الفريق على مواصلة المسيرة، وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏

وتُوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.