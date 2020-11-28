وصلة رقص لـ’’قفشة‘‘ بعد تتويج الأهلي باللقب التاسع (فيديو)

كتب: ضياء السقا

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك، مقطع فيديو، ظهر خلاله محمد مجدي قفشة، وهو يرقص بغرفة خلع الملابس، احتفالا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك.

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.