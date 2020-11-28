شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية على مستوى العالم.. الأهلي ‏يضيق الفارق مع الريال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقب ثمين أضافه فريق الكرة بالنادي الأهلي لسجله القاري، بعناق رابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020، اثر الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب القارية للرقم 21، ليضيف الفارق بينه وبين ريال مدريد الاسباني لخمسة ألقاب ضمن قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية على مستوى العالم.

وجاء ترتيب الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية على مستوى العالم على النحو التالي:

ريال مدريد الاسباني في الصدارة 26 لقباً

الأهلي المصري ثانياً 21 لقباً

بوكا جونيورز الأرجنتيني 18 لقباً

ميلان الايطالي 18 لقباً

برشلونة الاسباني 17 لقباً

ليفربول الانجليزي 14 لقبا

الزمالك المصري 13 لقباً

الجدير بالذكر أن الأهلي قادراً على زيادة عدد ألقابه القارية في ديسمبر المقبل، حين يلاقي نضهة بركان المغربي بملعب القاهرة الدولي.