شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بكاء «مالك شاكوش» أصغر مشجع زملكاوي عقب الخسارة من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في ليلية مخيبة للآمال لعشاق الفارس الأبيض، بعد خسارة فريقهم في نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف، أمام غريمهم التقليدي النادي الأهلى، ليحرم الزمالك من البطولة السادسة في تاريخه.
وتداول وعلى موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر بكاء أصغر مشجع زملكاوي، ويدعى «مالك شاكوش» وحزنه الشديد نتيجة خسارة فريقه البطولة القارية.
وقال الطفل باكيا: «أنا عايز الزمالك اللي يكسب.. الأهلي هو اللي كسب».
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