شكرا لقرائتكم موسيمانى: التاريخ لا يعرف الأداء ولكن النتائج وحققنا الهدف من النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بيتسو موسيمانى مدرب نادى الأهلى، أن فريقه لم يقدم مستوى كبير أمام الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا، في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف على استاد القاهرة.

وقال موسيمانى خلال حواره مع هانى رمزى في قناة الأهلى: "كان لى حديث مع الخطيب عن الفريق عن مدى أهمية الفوز بين الاهلى والزمالك، وقلت له أننا رأيت آخر مباراتين للاهلى والزمالك والمباراتين الأهلى لعب كويس جدا رغم الهزيمة 3 / 1 ومرة بركلات الجزاء ولكن التاريخ لا يعرف الأداء ولكن النتائج، وقلت للشناوى إحنا كنا وحشين في الشوط الأول وكنا بنلعب من تحت وطلبت من اللاعبين التقدم والضغط من الأمام".

وأضاف موسيمانى: "درسنا الزمالك كويس جدا ولكن بعد الشوط الأول حسيت أنى مشفناش الزمالك قبل كدة، والمباراة اليوم اهتمينا بالنتيجة أكثر من الأداء علشان ما يدخلش فيه أجوال وكنت عارف أننا مش محتاجين فرص كتير علشان نكسب في الزمالك المهم عدم دخول أهداف فينا وكنت واثق أننا مش هنخسر، واليوم ملعبناش كويس بس حققنا الهدف، وقلت لنفسى أثناء المباراة دى مش فرقتى ولكن قدرنا نرجع وكسبنا".

وتابع موسيمانى: "لازم تدرك ما يحدث حولك لأنك وصلت لنادى كبيرة فلازم تحط خطواتك بعناية ولازم تكون عينك وأذنك لكل اللى حواليك ولازم تسمع لهما وتحترمهم ولازم تديهم الثقة ولازم يكون كلامك عقلانى حتى يصدقك الناس فلازم تشوف نقاط القوة وتعمل على زيادتها ونقاط الضعف وتعمل على حلها".

وأضاف مدرب الأهلى: "أول 45 دقيقة اللاعيبة مكانتش واثقة أنها تقدر تاخد البطولة بسبب غياب البطولة من 7 سنوات، وحصل حالة شك بينهم فتحدثت معهم وتركت محمد الشناوى يحدثهم لـ10 دقائق حتى نعيد الثقة مرة أخرى، واكتفيت بـ5 دقائق في تكتيك الشوط الثانى".

وتابع موسيمانى: "إحساس مختلف اليوم، وصعب جدا الفوز ببطولة أفريقيا ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى".

وأوضح موسيمانى: "لما بيتم اختيارك لتدريب أفضل في فريق أفريقيا وبطل القرن وأكثر فريق أخد البطولات فبتكون المسئولية كبيرة جدا ولو مش هتعرف تشتغل تحت كمية الضغوطات اللى هتكون عليك يبقى متجيش تتدربه".

حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.



الشوط الأول

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً قبل أن ينشط الزمالك هو الأخر ولجأ كل فريق للأطراف بأعتبارها القوة الضاربة له وشهدت الدقيقة السادسة هدف أهلاوي عن طريق عمرو السولية بعدما أحسن التعامل مع ضربة ركنية سددها على معلول أرتقى لها السولية وسددها برأسه داخل شباك الزمالك.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك تدريجياً عن طريق تحركات بن شرقي وزيزو وشيكا لاكن دفاع الأهلي تماسك ودخل ياسر أبراهيم في كرة مشتركة مع شيكا قبل أن يتكرر الصدام بين قفشة وشيكا.

في الدقيقة 31 راوغ شيكابالا دفاع الأهلي بشكل تام وسط "توهان" من دفاع الأهلي وسدد الكرة في شباك الشناوي،واصل الأهلي تراجعه الغريب الأمر الذي منح الفرصة للزمالك لتشكيل خطورة مُتتالية من الأبيض الذي صال لاعبيه وجال في الملعب .

حاول الاهلي إمتلاك الكرة لكن دون جدوى بعدما غاب التركيز والجماعية على أداء الفريق وهو ما منح أفضيلة للأبيض الذي هدد مرمى الشناوي أكثر من مرة قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك الذي تسيّد الشوط الأول من الدقيقة 15 نقريباً ، وضغط الأبيض بكل خطوطه على مرمى الشناوي ، وشهدت الدقيقة 50 فرصة خطرة للأهلي حيث سدد مصطفى محمد كرة قوية تصدى لها الشناوي. وشارك كاسونجو بدلاً من شيكا لإصابة الأخير.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 55 بعدما تلقى كرة من معلول وسددها الشحات لكن القائم تعاطف مع الزمالك وأنقذها.

مرة أخرى يتدل القائم لأنقاذ هدف لكن هذه المرة من الزمالك بعدما سدد زيزو كرة قوية صاروخية بعدها خرج أجاي للإصابة وشارك بدلاً من جيرالدو في الدقيقة67.

ونال عمرو السولية بطاقة صفراء في الدقيقة 73 للخشونة مع أحمد سيد زيزو ، وسحدد قفشة هدف الأهلي في الدقيقة 86 بعدها حاول الزمالك العودة للمباراة وشارك رامي ربيعة بدلاً من قفشة.

وشارك كهربا بدلاً من مروان محسن ،وشهدت أخر الدقائق هجوم متواصل من الزمالك لكن اللقاء ينتهي بفوز الاهلي والفوز بالبطولة.