شكرا لقرائتكم موسيمانى: عودة المعارين إضافة كبيرة لنا خاصة أنهم لاعبون دوليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بيتسو موسيمانى مدرب نادى الأهلى، أن عودة المعارين ستكون قوة إضافية لفريق الأهلى في الموسم المقبل، لأنهم لاعبون دوليون.

وقال موسيمانى خلال حواره مع هانى رمزى فى قناة الأهلى: "عودة المعارين فيه إضافة كبيرة وكمان لعبوا باستمرار وكمان بيلعبوا في المنتخبات وهيساعدونى كتيرا وهيقدموا الإضافة لأنهم شباب ومتحمسين جدا".

وأضاف موسيمانى: "ذهبت مع سيد عبد الحفيظ وشوفتهم في مباراة البرازيل والأماكن اللى بيلعبوا فيها لكى يتم توظيفهم مع الفريق، وأكرم توفيق بيستوعب بسرعة كبيرة جدا وهو لاعب ذكى".

وأوضح موسيمانى: "كان لى حديث مع الخطيب عن الفريق عن مدى أهمية الفوز بين الأهلى والزمالك، وقلت له أننا رأيت آخر مباراتين للأهلى والزمالك والمباراتين الأهلى لعب كويس جدا رغم الهزيمة 3 / 1 ومرة بركلات الجزاء ولكن التاريخ لا يعرف الأداء ولكن النتائج، وقلت للشناوى إحنا كنا وحشين فى الشوط الأول وكنا بنلعب من تحت وطلبت من اللاعبين التقدم والضغط من الأمام".

وأضاف موسيمانى: "درسنا الزمالك كويس جدا ولكن بعد الشوط الأول حسيت أنى مشفناش الزمالك قبل كدة، والمباراة اليوم اهتمينا بالنتيجة أكثر من الأداء علشان ما يدخلش فيه أجوال وكنت عارف أننا مش محتاجين فرص كتير علشان نكسب فى الزمالك المهم عدم دخول أهداف فينا وكنت واثق أننا مش هنخسر، واليوم ملعبناش كويس بس حققنا الهدف، وقلت لنفسى أثناء المباراة دى مش فرقتى ولكن قدرنا نرجع وكسبنا".

وتابع موسيمانى: "لازم تدرك ما يحدث حولك لأنك وصلت لنادى كبيرة فلازم تحط خطواتك بعناية ولازم تكون عينك وأذنك لكل اللى حواليك ولازم تسمع لهما وتحترمهم ولازم تديهم الثقة ولازم يكون كلامك عقلانى حتى يصدقك الناس فلازم تشوف نقاط القوة وتعمل على زيادتها ونقاط الضعف وتعمل على حلها".

وأضاف مدرب الأهلى: "أول 45 دقيقة اللاعيبة مكانتش واثقة أنها تقدر تاخد البطولة بسبب غياب البطولة من 7 سنوات، وحصل حالة شك بينهم فتحدثت معهم وتركت محمد الشناوى يحدثهم لـ10 دقائق حتى نعيد الثقة مرة أخرى، واكتفيت بـ5 دقائق فى تكتيك الشوط الثانى".

وتابع موسيمانى: "إحساس مختلف اليوم، وصعب جدا الفوز ببطولة أفريقيا ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى".

وأوضح موسيمانى: "لما بيتم اختيارك لتدريب أفضل فى فريق أفريقيا وبطل القرن وأكثر فريق أخد البطولات فبتكون المسئولية كبيرة جدا ولو مش هتعرف تشتغل تحت كمية الضغوطات اللى هتكون عليك يبقى متجيش تتدربه".