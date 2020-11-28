طرد حسين الشحات ومصطفى محمد عقب «نهائي القرن».. ولاعب الأهلي يروي كواليس الخناقة.. والعقوبة تحرمه من السوبر الإفريقي

كتب: ضياء السقا

دخل الثنائي حسين الشحات لاعب وسط الأهلي، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك، في مشاجرة عنيفة بعد نهاية مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تُوج بها المارد الأحمر، مما دفع حكم اللقاء الجزائري مصطفى غربال لطرد اللاعبين.

من جانبه، قال حسين الشحات في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "قبل بداية المباراة قلت للاعبي الفريق إن شاء الله سنحقق البطولة، فأتي مصطفى محمد وسخر منا ولم نقم بالرد عليه على الإطلاق".

وتابع: "بعد نهاية المباراة قلت له الحمد لله حققنا البطولة، فقام بالاعتداء علي بالضرب وأتى الحكم ليطردنا".

وتأكد غياب حسين الشحات عن مباراة كأس السوبر الأفريقي، نهضة بركان المغربي، المقرر لها في العاشر من الشهر المقبل، عقب حالة الطرد التي حصل عليها.

وبحسب "يالاكورة"، تقول لائحة دوري أبطال إفريقيا في باب الاجراءات العقابية، المادة الرابعة: "اللاعب الذي يتعرض للطرد من المباراة من جانب الحكم يغيب بشكل مباشر عن اللاعب في المباراة التالية من بطولات الأندية، دون النظر إلى العقوبات الأخرى، التي من الممكن أن توقع على اللاعب من جانب اللجنة المنظمة".

وتقول المادة السابعة: "في حالة وجود خطأ فادح فإن اللاعب المرتكب للخطأ يمكن أن يتعرض للإيقاف ليس فقط في دوري أبطال إفريقيا لكن إيضًا في كل البطولات المنظمة من جانب كاف".

ويواجه الأهلي، فريق نهضة بركان المغربي على لقب كاس السوبر الإفريقي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك، في القاهرة يوم ١٠ ديسمبر القادم.

وكان فريق نهضة بركان المغربي قد حصد بطولة الكونفدرالية، على حساب بيراميدز، ليضرب موعدا على لقب كاس السوبر الإفريقي.

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.