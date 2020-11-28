الأهلي يعود لمونديال الأندية بعد غياب 7 سنوات.. و"فيفا" يهنئ المارد الأحمر بعد التتويج

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بهدفين لهدف مساء اليوم الجمعة في نهائي تاريخي للأميرة السمراء.

كما هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فريق الأهلى بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، للموسم الحالى 2019 – 2020، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على استاد القاهرة.

وقال الحساب الرسمى للفيفا، عبر موققع التواصل الإجتماعى "تويتر": "تقدم السولية، تعادل شيكابالا، وحسمها أفشة، ومبروك للشياطين الحمر، الأهلى بطل أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية، فى الفترة من الأول من شهر فبراير، حتى الحادى عشر من نفس الشهر.

سيطر التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1 على أحداث الشوط الأول من اللقاء، تقدم عمرو السولية، للأهلى فى الدقيقة الخامسة، ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا، فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 31. وفى الشوط الثانى سجل محمد مجدى أفشة، هدف فوز الأهلى بالمباراة، بالدقيقة 86 من زمن المباراة.