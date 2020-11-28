حرص تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تهنئة النادي الأهلي، عقب تحقيق الفريق الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا. وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابة الشخصي على موقع “تويتر”: “مبرووووووووووووك الأهلي التاسعه”. وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء على ستاد القاهرة الدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.