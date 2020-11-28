خناقة بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد نهائي القرن

نشبت أزمة عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك. واشتبك لاعبي الزمالك مع لاعبي الأهلي عقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. وذكر موقع "القاهرة 24" أن مشاجرة حدثت بين لاعبي الفريقين، حيث اشتبك كاسونجو لاعب النادي الزمالك مع أليو بادجي مهاجم الأهلي. وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء على ستاد القاهرة الدولي.

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