شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يكشف كواليس جلسته العاصفة مع لاعبى الأهلى بين شوطى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، أنه تحدث مع اللاعبين ببين الشوطين بشكل قوى، في المباراة التي فاز فيها الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وقال الشناوى خلال حواره مع هانى رمزى في قناة الأهلى: "مستر موسيمانى تركنى مع اللاعبين بين الشوطين بعدما شعر بالقلق من اللاعبين، فقلت لهم تذكروا آخر مباراتين نهائيتين لما اتهزمنا والإحساس بعد المباراتين وكنا نريد تصحيح الأمور والتتويج باللقب".

وأضاف الشناوى: "قلت للاعبين انتهت أول 45 دقيقة ولازم ننساها وأمامنا 45 دقيقة أخرى لازم نقاتل للفوز بالبطولة ولن نخرج من المباراة دون انتصار ولازم نعوض جماهيرنا عن الإخفاقات السابقة، ويساعدنى دائما أيمن أشرف وسعد سمير وكمان رسائل وليد سليمان لينا كانت تحفيزية".

وتابع الشناوى: "موسيمانى ساعدنى كثيرا في تحفيز اللاعبين منذ أول يوم لأنه تحدث عن الأهلى ومكانة الأهلى والبطولات التي لازم يتوج بها، وهو الأمر الذى سهل عليه الأمور، وأنا أخوهم الكبير مش الكابتن فقط، وكلهم منضبطون ونوصل مع بعض لكل الحلول في أي مشكلة".

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد تغلبه على حساب الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي قبل أن يدرك الزمالك هدف التعادل، لينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثانى.