شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يعقد جلسة مع وزير الرياضة على هامش نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هامش مباراة القرن بين الأهلي والزمالك، وأكد صبحي لمؤمن زكريا أن هناك دعم كبير له للتغلب على محنة مرضه متمنياً له الشفاء العاجل.

وأهدى نجوم الأهلي بطولة افريقيا لمؤمن زكريا بعد الفوز بها على حساب الزمالك مشددين أنه كان هناك إصرار على الفوز باللقب لإهدائه في النهاية لمؤمن زكريا، وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد تغلبه على حساب الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي قبل أن يدرك الزمالك هدف التعادل، لينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثانى.