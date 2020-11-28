شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يختار قفشة رجل مباراة النهائى الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بين الاهلى و الزمالك للاعب محمد مجدى قفشة صانع العاب الفريق الأحمر و حقق فريق الاهلى الفوز على غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1 و التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة بتاريخه فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "القاهرة".

وتأهل الأهلي رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ‏الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.‏

أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأجواء التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك.

وأثنى صبحى على التنافس بين لاعبى القطبين، والروح الرياضية التى كانت عنوان المباراة تأكيداً على قيمة مبادرة مصر أولاً لا للتعصب، متمنياً التوفيق للفريقين فى البطولات القادمة ومهنئا جماهير النادى الأهلى بالفوز بالبطولة وجماهير نادى الزمالك بالأداء المشرف طوال مشوار البطولة.