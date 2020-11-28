شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: محمد أبو جبل لم يكن فى أفضل حالاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق، أن محمد أبو جبل حارس الزمالك لم يكن في أفضل حالاته في المباراة التي خسرها أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات للإعلامى سيف زاهر في برنامج "استاد أفريقيا" المذاع على قناة أون تايم سبورت: محمد أبو جبل لم يكن في أفضل حالاته في مباراة النهائي ولم يتعامل مع الأهداف بشكل جيد ولكنى لا أحمله الأهداف وحده".

وأضاف عبد الواحد السيد: "أن هدف عمرو السولية جاء من ركنية واعتمد أبو جبل على مصطفى محمد في إخراج الكرة، وعندما مرت منه لم يستطع الوصول إليها قبل عمرو السولية التي سجلها من منطقة الستة ياردة، وكذلك هدف قفشة أرى أنه أخطأ بالخروج من مرماه، وكرة قفشة لم تكن على الأرض ومن الطبيعى أن يؤخر أبو جبل نفسه ليتمكن من صدها".

وتابع عبد الواحد السيد: "أما هدف شيكابالا فهو لا يسأل عنه محمد الشناوى لأن الكرة ذهبت في أقصى مكان ممكن لأى حارس في العالم التعامل معها، بالإضافة على ارتفاع الكرة التي صعبت من مهمة محمد الشناوى".