شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة مهنئا الأهلى: عودة النشاط وتطبيق اللوائح وراء الوصول للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بيانا رسميا قدمت فيه التهنئة للنادى الأهلى بعد الفوز على الزمالك 2-1 والتتويج بالبطولة الافريقية للمرة التاسعة فى تاريخ المارد الأحمر، كما قدمت اللجنة الخماسية التحية للزمالك على أدائه البطولى والذى قدم صورة مشرفة عن الكرة المصرية، وفى البيان ذاته، أكد اللجنة أن قرار عودة النشاط الرياضى وتطبيق اللوائح على الجميع ساهما فى نجاح منظومة الكرة المصرية والوصول فى النهاية إلى العالمية بعد وصول الأهلى لكأس العالم للأندية.



بيان اتحاد الكرة

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.