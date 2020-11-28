عبد الحفيظ: من عدالة كرة القدم أنها تمنحك الفرصة للإنتقام .. فزنا على صندوانز والوداد والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن كرة القدم "غدارة" لكن من عدالتها انها تمنحك الفرصة للانتقام وهو ما تحقق في النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة.

وأضاف عبد الحفيظ لقناة الأهلي " صنداونز هزمنا بنتيجة كبيرة العام الماضي وفزنا عليه النسخة الحالية، الوداد هزمنا في نهائي 2017 ثم أقصناه وفي النهاية حققنا الفوز على الزمالك ".

واستطرد " الزمالك قدم مباراة كبيرة على جماهيره أن تسعد بالأداء الذي قدمه أمامنا".

وأنهى " رغم كل الانتقادات اللي تم تصديرها إلينا، وصلنا النهائي 3 مرات في آخر 4 سنوات ".