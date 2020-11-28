ماذا قال إعلامي بي إن سبورتس بعد تتويج الأهلي بنهائي القرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علّق أحمد فؤاد الإعلامي بشبكة قنوات بي إن سبورتس، على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا والذي جاء على حساب الزمالك بالفوز بنتيجة (2-1) ضمن نهائي نسخة (2020).

وكتب فؤاد عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"مبروك التاسعة للأهلي العظيم ومبروك لجمهوره العظيم، وهاردلك للزمالك وجمهوره العظيم".

وتابع :"مبروك لمصر مباراة عظيمة من قطبين كبيرين عظيمين".

واستطاع الأهلي أن يحقق اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه ليكون النادي الأكثر تتويجًا بالبطولة الأفريقية، في المقابل ظّل الزمالك في المركز الثاني متساويًا مع مازيمبي الكونغولي برصيد خمسة ألقاب.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض لقاء السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، وأيضًا سيخوض الفريق الأحمر منافسات كأس العالم للأندية والتي ستقام بقطر في العام المقبل.