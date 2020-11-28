احمد بلال: هذا ما ينقص مصطفى محمد "هيبقى في حتة تانية"

اكد احمد بلال لاعب الاهلي السابق، على ضرورة وجود احمد فتحي مع منتخب مصر الفترة المقبلة. وقال بلال للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: اختيارات حسام البدري هي العناصر المتاحة من الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة واكد: أحمد فتحي البلد: اختيارات حسام البدري هي العناصر المتاحة من الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة واكد: أحمد فتحيوجوده مطلوب في منتخب مصر. واشار: ياسر إبراهيم قدم شهادة ميلاده مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. واتم: مصطفى محمد إذا نجح في اللعب بشكل جيد خارج منطقة الجزاء سيصبح في مكانة أخرى.



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