تامر عبد الحميد: لابد من الحفاظ على الجيل الحالي للزمالك

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أنه لابد من الحفاظ على الجيل الحالي للفريق.
وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لابد من الحفاظ
وأتم: "لا يجب على الزمالك أن يكتفي ببطولة أو أكثر تحققت في الموسم".
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