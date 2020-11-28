ياسر إبراهيم: تعرضت للذبح بعد هدف مصطفى محمد في مباراة الدوري

أكد ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، أن مصطفى محمد مهاجم قوي. وقال ياسر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مصطفى محمد يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مصطفى محمدمهاجم قوي لكني تعرضت للذبح بعد هدفه أمام الأهلي في الدوري". وأكمل: "كان هناك توفيق جدا في الهدف ولو تكرر 100 مرة لن تسكن الشباك".

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