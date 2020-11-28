أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أنه من الوارد أن لا يفوز الفريق الأفضل.
وقال بلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الفريق الافضلوارد انه لا يفوز بالبطولة واستغلال الفرص سلاح البطل" .
وأكمل: "من الوارد أن البطل لا يكون الأفضل فنيا، لكن الأهلي توج بروحه
وتابع : "نزول كاسونجو غير مفهوم ويوضح أن المدرب بعيد عن أجواء اللقاء".
وأتم: "ألوم على موسيماني عدم استغلال جبهة إسلام جابر التي كانت نقطة ضعف واضحة في الزمالك، كان يجب رؤية هذه الثغرة والعمل عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: عزيمة وروح الأهلي قادت الفريق للتتويج بإفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.