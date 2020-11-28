عاد نيوكاسل يونايتد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين الجمعة ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجّل كالوم ويلسون (88) والبرازيلي جويلينتون (90) هدفي "الماغبايز".
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر في حين تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 13 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.
وهو الانتصار الرابع لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم والأول بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من ساوثمبتون وتشيلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر نيوكاسل يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم كريستال بالاس بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.