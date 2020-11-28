نيوكاسل يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم كريستال بالاس بثنائية 

عاد نيوكاسل يونايتد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين الجمعة ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجّل كالوم ويلسون (88) والبرازيلي جويلينتون (90) هدفي "الماغبايز".



ورفع نيوكاسل رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر في حين تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 13 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.



وهو الانتصار الرابع لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم والأول بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من ساوثمبتون وتشيلسي.