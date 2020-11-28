شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب السعدي: الأهلي بطل القرن وكل قرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الاعلامي الاماراتي يعقوب السعدي على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على مواطنه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية بملعب القاهرة.

وكتب السعدي تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها:«طالما أنها قمة القرن فلا يليق بها سوى الأهلي بطل القرن وكل قرن».

وأضاف:«مباراة تليق بمصر ذهبت إلى فارس مصر وبطلها المغوار..حقا كان لقاء الكبار».

وأنهى حديثه:«مبروك للأهلي القرن الجديد ومبروك لجماهيره يومها السعيد