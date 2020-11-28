شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: ربنا وفقنا عشان نوفي بوعدنا للجمهور ولمؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الحارس محمد الشناوي عن سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي باللقب الأفريقي، عقب الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بهدفين مقابل هدف. وقال الشناوي عبر حسابه على موقع «توتير»: «كان مشوار طويل بس ربنا وفقنا عشان نوفي بوعدنا ليكم ولمؤمن زكريا.. مبروك التاسعة يا أهلي مبروك لأبطال إفريقيا». كما هنأ «الشناوي» جمهور وإدارة النادي الأهلي وجهازه الفني باللقب الأفريقي. واستطاع الأهلى حصد اللقلب التاسع له في مسيرته في دوري ابطال افريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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