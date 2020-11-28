شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يحتفل بفوز الأهلي باللقب الأفريقي على طريقته الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتدى مدافع النادي الأهلى السابق وائل جمعة كوفية مكتوب عليها «أعظم نادي في الكون»، خلال استوديو قناة «بي أن سبورت»، احتفالاً بتتويج النادي الأهلى بالبطولة التاسعة له في دوري أبطال أفريقيا. وبعد فوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف والتتويج باللقب الأفريقي، أعرب «صخرة الدفاع الأهلاوية» عن تمنياته بحظ أوفر لجماهير الزمالك. . الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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