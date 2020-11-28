شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: خروج شيكابالا أراح لاعبينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، إن الفريق أوفى بعهده للجماهير بالحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأكد قمصان، في تصريحات عبر الاستيديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين ويستضيف خلاله العالمي أحمد حسام ميدو وحسام غالي، أن شيكابالا كان من المميزين خلال اللقاء، وخروجه أراح الأهلي.

وأضاف قمصان، حسين الشحات حصل على بطاقة حمراء بعد نهاية اللقاء، ولن يخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وأشار مدرب الأهلي، أن جونيور أجايي دخل المباراة وهو لم يتعافى من الإصابة بشكل كامل.

وأكد قمصان، على وضع بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، عدة سيناريوهات في حالة وصول المباراة إلى وقت إضافي وركلات ترجيح.

وكشف مدرب الأهلي، على بدء الفريق الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر بداية من الغد.