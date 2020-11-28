«كاف» يختار «أفشة» أفضل لاعب بالنهائي الأفريقي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الأفريقي «كاف» لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، أفضل لاعب في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. ونجح «أفشة» في تسجيل هدف فوز الأهلي، بعدما سيطر التعادل «1-1» على نتيجة اللقاء أمام الزمالك. وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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